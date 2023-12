Secretário de Cultura afirma que Beyoncé pagou todas as despesas do evento Club Renaissance na Bahia

Artista chegou de surpresa ao Brasil para participar do evento Club Renaissance em Salvador

Reprodução/Instagram/@beyonce Club Renaissance é um evento organizado para fãs e convidados especiais; chegada de Beyoncé ao Brasil surpreendeu a todos os convidados



O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, afirmou nesta sexta-feira, 22, que a cantora Beyoncé pagou por todas as despesas relacionadas ao evento de lançamento de seu filme Renaissance: a film by Beyonce na Bahia. Ele compartilhou detalhes sobre a passagem da artista pelo Brasil na última quinta-feira, 21, afirmando que Beyoncé “pagou a própria passagem (avião) e mais todo o evento, comida e bebida para todos os fãs que foram tratados com toda gentileza e cuidado”. Por meio das redes sociais, Tourinho compartilhou curiosidades sobre a passagem da artista na capital baiana e propôs uma reflexão sobre a cantora ter escolhido o Estado para surpreender os fãs: “Salvador pode não ser a maior cidade do Brasil, muito menos a capital mais rica, mas é a maior cidade negra fora da África do mundo. A cultura do Brasil é negra, a cultura pop do mundo é negra, portanto, em que outro lugar do mundo Beyoncé deveria estar senão em Salvador?”. O evento Club Renaissance já ocorreu em diversas partes do mundo e é organizado para fãs previamente selecionados e convidados especiais, em comemoração à estreia do filme da cantora. O que não era esperado era que Beyoncé aparecesse no Brasil para divulgar a festa, já que o país não recebeu sua turnê Renaissance, o que chocou a todos os convidados presentes no evento. Confira as publicações de Tourinho:

