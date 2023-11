‘Chaves’ ganha exposição imersiva e inédita em São Paulo, no MIS Experience; veja detalhes

Mostra baseada no seriado mexicano vai mostrar figurinos e cenários exclusivos, além de roteiros originais trazidos do México

Divulgação/MIS Experience Seriado mexicano é tema de exposição que inicia em janeiro



Comemorando os 40 anos da estreia do seriado ”Chaves” na TV, o MIS Experience preparou uma exposição inédita no Brasil. Com o nome “Chaves: A Exposição”, o evento será inaugurado em São Paulo em janeiro de 2024, com proposta imersiva que reconstrói mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores. Além de transportar os visitantes para dentro das séries “Chaves” e do herói “Chapolin Colorado”, a exposição – inédita no mundo – vai reunir um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo. A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também será contemplada. Já os cenários serão detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. Será possível “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga, no segundo Pátio da Vila e conhecer, até mesmo, alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a “Sala da Bruxa do 71”, entre outros cenários famosos da série.

Antes mesmo do início da exibição, a mostra já é considerada a maior homenagem à comédia mexicana. “Chaves: A Exposição” é uma realização do Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O MIS Experience é localizado na Rua Cenno Sbrighi, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Os ingressos já estão sendo vendidos na plataforma oficial da exposição. Em dias de terça-feira, a entrada é gratuita. Em outros dias, os ingressos vão de R$ 20 a R$ 60. Veja a seguir a tabela de preços:

Quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 20h (permanência até 21h)

Sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h)