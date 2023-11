Marina Sena gera polêmica após cancelar show no Primavera Sound e cantar em festa de Carlinhos Maia no mesmo dia

Cantora se apresentaria na edição argentina do Primavera Sound no último domingo, 26, ao lado de Blur e Carly Rae Jepsen

A cantora Marina Sena se apresentou em um evento de Carlinhos Maia neste final de semana. Conhecido como “Casa da Barra”, a festa que acontece em Alagoas trouxe apresentação da cantora de “Ai Que Delícia O Verão” e reuniu famosos como Fiuk e Gkay. No mesmo dia, Marina Sena se apresentaria no Primavera Sound Buenos Aires. O show, no entanto, foi cancelado por conflitos de agenda. A brasileira cantaria no evento no mesmo dia de nomes como Blur, Pet Shop Boys, Carly Rae Jepsen e Weyes Blood. A decisão de Sena dividiu a opinião de fãs da cantora e gerou críticas nas redes sociais. “Não vou julgar a Marina Sena desta vez, pois a Casa da Barra fica em Barra de São Miguel, Alagoas. Eu também trocaria qualquer compromisso profissional para dar um pulinho nesta praia”, disse uma internauta. “Vocês querendo limitar onde a marina sena deve ou não cantar…. Carlinhos Maia não faz parte da sua bolha, mas faz de muita gente. A visibilidade que ele dá é enorme”, opinou outro. “Triste demais a subcelebrização de Marina Sena”, disse um perfil. “O público do Primavera com certeza alavancaria ainda mais a carreira dela mas, né, escolhas”, ressaltou outro.

Leandrinha e Marina Sena performando “Dano Sarrada”. pic.twitter.com/RsYf1bz4f3 — POPTime (@siteptbr) November 27, 2023