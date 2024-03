Chuva, lama e shows marcantes tomam conta da segunda noite do Lollapalooza

Apesar do perrengue enfrentado, os espectadores estavam mais energético e se emocionaram no durante as apresentações dos Titãs, Thirty Seconds To Mars e Hozier

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Os músicos Arnaldo Antunes (esquerda) e Branco Mello (direita) da banda brasileira Titãs se apresentam no palco Samsung Galaxy, no Festival Lollapalooza Brasil 2024, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo



O segundo dia do Lollapalooza Brasil em 2024 foi marcado lamas e shows emocionantes. Apesar do perrengue enfrentado pelo público devido à chuva que transformou o gramado do Autódromo de Interlagos em um verdadeiro lamaçal – algo já comum do festival -, o público do Lollapalooza estava mais energético no segundo dia, ansioso para conferir shows como Titãs, Thirty Seconds To Mars e Hozier. Mesmo com o evento começando vazio e sob chuva, logo uma multidão se formou para aproveitar as apresentações.

Manu Gavassi emocionou o público com um show simples, porém cativante, no Palco Alternativo. Já Hozier, no Palco Samsung Galaxy, manteve uma sintonia constante com a plateia, culminando no sucesso “Take To Church”. O Thirty Seconds To Mars fez um espetáculo explosivo, com participação especial do jogador Marcelo.

O Limp Bizkit também atraiu uma multidão com seu metal e covers de The Who e George Michael. Kings Of Leon substituiu o Paramore e fez uma apresentação engessada, mas que terminou em alta com “Sex On Fire”. Por fim, o Titãs encerrou o dia com um show empolgante, reunindo a formação clássica e tocando sucessos como “Eu Preciso de Você Agora” e “Polícia”.

*Com informações do Estadão Conteúdo