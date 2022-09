Cinebiografia de Whitney Houston ganha trailer; assista

Filme “I Wanna Danca With Somebody” é previsto para chegar aos cinemas em 21 de dezembro

Divulgação Atriz Naomi Ackie fará o papel da cantora na cinebiografia



O filme “I Wanna Danca With Somebody”, sobre a carreira de Whitney Houston, ganhou o primeiro trailer nesta quinta-feira, 15. A atriz Naomi Ackie fará o papel da cantora na cinebiografia. A sinopse oficial do filme explica que “de garota do coral de Nova Jersey a uma das artistas mais vendidas e premiadas de todos os tempos, o público é levado a uma jornada inspiradora, comovente – e tão emocional – pela vida e carreira pioneira de Houston”. Com direção de Kasi Lemmons e roteiro escrito por Anthony McCarten, que escreveu a cinebiografia de Freddie Mercury de 2018, “Bohemian Rhapsody”, I Wanna Dance With Somebody mostrará a vida pessoal e profissional da norte-americana, incluindo a trajetória no mundo da música e os desafios enfrentados durante o período. O filme é previsto para chegar aos cinemas em 21 de dezembro.