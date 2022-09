Timothée Chalamet expõe conselho de Leonardo DiCaprio: ‘Sem drogas e filmes de super-heróis’

Astro de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ contracenou com o veterano ator em ‘Não Olhe Para Cima’

Reprodução/Instagram/tchalamet Timothée Chalamet é um dos atores mais disputados em Hollywood na atualidade



O ator Timothée Chalamet ficou conhecido ao protagonizar o filme “Me Chame Pelo Seu Nome” em 2017 e, desde então, vem emendando trabalhos visados no cinema. Aos 26 anos, ele é um dos artistas mais disputados de Hollywood na atualidade. O ator já dividiu cena com vários nomes de peso do cinema e um deles é Leonardo DiCaprio. Eles atuaram juntos em “Não Olhe Para Cima”, longa de Adam McKay. Lançado pela Netflix em 2021, a produção concorreu ao Oscar de Melhor Filme. Em entrevista à edição britânica da revista Vogue, Timothée contou que recebeu um conselho de DiCaprio: “Sem drogas pesadas e sem filmes de super-heróis”. O veterano ator ganhou fama mundial após estrelar o sucesso “Titanic”, em 1997, depois disso, ele se manteve longe das séries de TV americana e é visivelmente exigente com seus papéis no cinema. Timothée segue os mesmos passos. Ele já esteve no elenco de blockbusters como “Duna”, mas também parece escolher seus papéis a dedo. O ator é a estrela de “Bones and All”, novo filme de Luca Guadagnino, mesmo diretor de “Me Chame Pelo Seu Nome”. O longa, ainda não lançado nos cinemas, foi aplaudido em pé por oito minutos e meio no Festival de Veneza. O artista também viverá Willy Wonka em um filme que abordará a origem sombria do dono da fábrica de chocolate mais famosa do cinema. O filme “Wonka” será um musical e chegará aos cinemas em 2023.