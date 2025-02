Cinemateca Brasileira registra princípio de incêndio, em São Paulo

De acordo com o Ministério da Cultura, as chamas foram rapidamente controladas pela brigada de incêndio da própria instituição, sem danos ao acervo audiovisual

Um incêndio de pequenas proporções ocorreu na Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo, na tarde da última segunda-feira (24). De acordo com informações do Ministério da Cultura, as chamas foram rapidamente controladas pela equipe de brigadistas da própria instituição, evitando danos ao acervo audiovisual. O foco do incêndio foi identificado como um curto-circuito no sistema de climatização, que se encontrava em uma área isolada do edifício.

A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, que foi chamado para garantir a ventilação adequada e dissipar a fumaça gerada pelo incidente. Todos os funcionários e visitantes presentes no local foram evacuados de forma eficiente, e felizmente, não houve registro de feridos. Apesar da rápida ação, o sistema de climatização sofreu danos significativos.

O Ministério da Cultura se comprometeu a tomar as medidas necessárias para reparar e substituir o equipamento danificado. Uma equipe do ministério está programada para visitar as instalações da Cinemateca, com o objetivo de monitorar a situação e garantir que as ações corretivas sejam implementadas de maneira eficaz.

“Destacamos que a Cinemateca Brasileira, o maior acervo audiovisual da América do Sul, é um centro de memória cultural fundamental para o Brasil, e sua manutenção é uma prioridade para o atual governo. Uma equipe do MinC visitará as instalações da instituição amanhã (25), para acompanhar a situação e assegurar que todas as ações necessárias sejam tomadas”, informou o Minc em nota.

