‘Condição clínica, embora continue crítica, registrou uma leve melhor’ afirma Vaticano sobre Papa Francisco

O papa Francisco, hospitalizado por uma pneumonia bilateral e com leves indícios de melhora, “descansou bem” durante a noite, anunciou o Vaticano na manhã de terça-feira (25) em um comunicado sobre a saúde do pontífice de 88 anos. “O papa descansou bem, toda a noite”, afirmou a Santa Sé em um breve comunicado, no 12º dia de sua hospitalização em Roma, a mais longa desde que foi eleito sumo pontífice em 2013.

Os médicos não divulgaram um prognóstico sobre o jesuíta argentino, hospitalizado em 14 de fevereiro com dificuldades respiratórias e bronquite, condições que posteriormente se agravaram e resultaram em uma pneumonia. Na segunda-feira, no entanto, a Santa Sé divulgou uma atualização mais otimista ao informar que Jorge Mario Bergoglio teve “uma leve melhora”.

“A condição clínica do Santo Padre, embora continue crítica, registrou uma leve melhora. Hoje não houve episódios de crise respiratória asmática; alguns exames laboratoriais apresentaram melhora”, indicou a Santa Sé em um comunicado publicado na segunda-feira à noite. “A insuficiência renal leve” que ele apresenta desde domingo “não é preocupante”, esclareceu o comunicado.

Uma fonte vaticana afirmou algumas horas antes que Francisco conseguia se levantar e comer normalmente, não sentia dor e continuava com “bom” estado de ânimo. O estado de saúde do líder da Igreja Católica se agravou no sábado com “um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo”, e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue. Mas a Santa Sé destacou na segunda-feira que Francisco não teve mais ataques respiratórios como os sofridos no sábado.

Apesar das notícias, o papa continua sendo “um paciente frágil”, como advertiu na sexta-feira seu médico Luigi Carbone. A equipe médica que trata o pontífice explicou que levará tempo para que o tratamento com medicamentos que está sendo aplicado mostre um efeito positivo. “Considerando a complexidade do quadro clínico, os médicos se recusaram a fazer um pronunciamento sobre o prognóstico”, afirmou o Vaticano na segunda-feira.

Francisco, que está hospedado em uma suíte papal no 10º andar do hospital, continuou trabalhando e conseguiu passar de sua cama para uma cadeira para receber a eucaristia. “A terapia antibiótica está funcionando. As poucas informações que temos indicam que há uma recuperação e que as coisas estão indo no caminho correto”, declarou Massimo Andreoni, diretor científico da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais, em entrevista ao jornal La Stampa.

“Uma pessoa jovem precisa de duas semanas ou mais para se recuperar completamente de uma pneumonia nos dois pulmões. Para uma pessoa idosa como o papa Francisco, com todas as complicações que se somaram (…) é preciso esperar mais tempo para uma recuperação completa”, acrescentou.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira