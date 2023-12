Andre Braugher, o Capitão Holt de ‘Brooklyn Nine-Nine’, morre aos 61 anos – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/ABC Causa da morte de Andre Braugher ainda não foi revelada



O ator da série “Brooklyn Nine-Nine” Andre Braugher, conhecido por interpretar o Capitão Holt, morreu aos 61 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo o site “Deadline”, Braugher morreu na última segunda-feira, após uma “breve doença”.

Médico de Lula sofre assalto em São Paulo

O médico pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Kalil, foi vítima de um assalto a mão armada nesta terça-feira, em São Paulo. O incidente ocorreu quando o médico estava na garagem de seu consultório particular. Durante o assalto, Kalil entregou um relógio de pulso aos suspeitos sem oferecer resistência, evitando qualquer tipo de agressão física. Ele não sofreu ferimentos, após o ocorrido o profissional registrou um boletim de ocorrência.

PF cumpre manados de busca e apreensão contra suspeitos de hackearem Janja

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no caso da invasão do perfil da primeira-dama Janja. Em contato com o site da Jovem Pan, a assessoria informou que os mandados são em Minas Gerais. A busca pelo hacker acontece após a conta da rede social “X” de Janja ser invadida.

Procon multa T4F por irregularidades em show de Taylor Swift e festival Lollapalooza

O Procon-SP multou a Time For Fun, empresa responsável por trazer o show da Taylor Swift para o Brasil, em R$ 626.470,87 pelo descumprimento de uma série de medidas. A penalidade também foi aplicada por problemas na comercialização dos ingressos das edições de 2020 e 2023 do Lollapalooza, festival que também é organizado pela T4F.