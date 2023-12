Bianca Andrade revela que foi elogiada após ficar com Pabllo Vittar: ‘Melhor beijo feminino’

Empresária contou que tem alter ego disputado para beijos em festas e baladas: ‘Jeni é muito mais para frente’

Reprodução/Instagram/@bianca/@pabllovittar Bianca Andrade contou que beijou Pabllo Vittar



A empresária Bianca Andrade revelou que já beijou Pabllo Vittar. Durante participação no programa “Que História É Essa, Porchat?”, Boca Rosa contou que possui um alter ego chamada Jeni. “, Uma pessoa muito melhor que eu. Agora tem a Jeni 2.0, que é a Jeni depois do bebê, são características diferentes, condutas diferentes”, disse. Ela contou que a personagem é disputada em festas e baladas e agradou a drag queen Pabllo Vittar como melhor beijo feminino. “Pabllo beijou Jeni e disse: ‘Nossa, melhor beijo feminino que já dei na minha vida'”, contou. “A gente tem muita coisa em comum, sou meio sem filtro. Não sou de me apaixonar tão rápido, a Jeni não. (…) Jeni é beijoqueira. Esses dias eu estava numa festa e fez uma fila [para beijar]. Os nomes são maravilhosos, mas não posso falar para não expôr, são famosos”, descreveu. Boca Rosa contou que, em uma das ocasiões, Jeni chegou a cogitar viajar para a China para acompanhar homem que conheceu em balada.