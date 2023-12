Anvisa aprova nova vacina contra doenças meningocócicas – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Governo inicia resgate de terceira leva de brasileiros e palestinos na Faixa de Gaza nesta quinta-feira, 21. De acordo com as informações confirmadas pelo Palácio do Planalto ao site da Jovem Pan, um avião KC-30, da Força Aérea Brasileira, que decolou pela manhã do Rio de Janeiro ao Cairo, no Egito, onde será feita a repatriação. A previsão é que o grupo desembarque no sábado, 23, pela manhã, em Brasília.

Anvisa aprova nova vacina contra doenças meningocócicas

A Anvisa aprovou nova vacina contra doenças meningocócicas. A medida foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União e a expectativa é de que o imunizante já esteja disponível para o público a partir do primeiro trimestre de 2024. A vacina aprovada tem como objetivo prevenir casos graves da doença pneumocócica, que pode levar a quadros de pneumonia e meningite.

Prefeitura de São Paulo lança programa de regularização de débitos de IPTU e ISS

Prefeitura de São Paulo lança programa de regularização de débitos de IPTU e ISS. Com o objetivo de reduzir as ações de cobrança, a gestão municipal oferece descontos de 65% a 95% sobre multa e juros. O programa está aberto até abril de 2024 e beneficia principalmente empresas do setor cultural e de turismo, sendo a adesão válida para qualquer imóvel no Centro Histórico com o objetivo de reduzir as ações de cobrança, a gestão municipal oferece descontos de 65% a 95% sobre multa e juros.

Série Zorro, produzida pela Amazon Prime, ganha um novo trailer

A nova série Zorro, produzida pela Amazon Prime, ganhou um novo trailer. A produção se passa na Califórnia durante o século XIX, época em que a região estava sob domínio espanhol, do México após a independência e dos Estados Unidos, após a guerra entre norte-americanos e mexicanos.A série chega na plataforma de streaming no dia 19 de janeiro.