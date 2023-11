Apagão agita corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Temporal que atingiu o Estado de São Paulo na sexta-feira causou um apagão em diversas regiões



O episódio do apagão de energia elétrica na cidade de São Paulo refletiu entre os pré-candidatos à Prefeitura nas eleições do ano que vem. Os principais adversários do atual prefeito, Ricardo Nunes, falaram sobre o assunto no plenário da Câmara dos Deputados. Guilherme Boulos (PSOL-SP) chamou Nunes de “rei do camarote”, por cumprir agenda no GP Brasil de Fórmula 1 durante o incidente na cidade. Tábata Amaral (PSB-SP) expressou sua opinião dizendo que o prefeito da “cidade que nunca dorme”, como é conhecida a capital paulista, está dormindo há quase quatro anos.

Premiê de Portugal renuncia em razão de escândalo de corrupção

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, apresentou sua demissão ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. A renúncia ao cargo acontece após o premiê ter o nome envolvido em um escândalo de corrupção. Em comunicado, o Ministério Público anunciou que investiga Costa e vários membros de seu gabinete por supostos crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência.

Presidente da Câmara dos EUA participa de coletiva ao lado de familiares de reféns da guerra no Oriente

O novo presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, participou, nesta terça-feira, 8, de uma coletiva de imprensa com as famílias dos reféns da guerra no Oriente Médio, que afirmam que os dias parecem uma eternidade enquanto aguardam notícias de seus parentes.

Israel não vai permanecer em Gaza após término da guerra, diz cônsul-geral

O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, que as forças israelenses não irão permanecer na Faixa de Gaza quando a guerra contra o grupo terrorista Hamas terminar. A declaração acontece um dia após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advertir que o país será o encarregado da segurança em Gaza por tempo indeterminado.