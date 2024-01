Ariana Grande retorna à indústria musical com novo single

Este é o Headline News com as principais notícias desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

Reprodução/Youtube/ArianaGrande A cantora Ariana Grande



A cantora Ariana Grande retornou à indústria da música com o lançamento de seu novo single intitulado “Yes, And?”. A faixa faz parte do seu próximo álbum, que marca o sétimo trabalho da artista em sua bem-sucedida carreira.

Estação de metrô no DF pega fogo

O vagão de metrô próximo à estação Água Clara, no Distrito Federal, pegou fogo nesta sexta-feira. Segundo o Metrô-DF, o fogo ocorreu em um dos trens que estava sendo recolhido para manutenção e os vagões estavam vazios no momento do incidente.

Ocidente promete tomar duras medidas contra rebeldes houthis

O presidente dos EUA, Joe Biden enviou uma dura mensagem aos rebeldes houthis em relação ao ataque a embarcações comerciais no Mar Vermelho. Ele disse que não hesitará em tomar medidas adicionais para proteger as tropas e a liberdade de navegação. Na quinta-feira, uma coalizão, liderada pelos EUA e composta por Reino Unido, Bahrein, Austrália, Canadá e Holanda, realizou ataques com o objetivo de enfraquecer as capacidades militares dos houthis, que são aliados do Irã.

Remake de ‘Renascer’ estreia no dia 22

A TV Globo estreia no próximo dia 22 o remake de “Renascer”, grande título da dramaturgia brasileira, que foi exibida pela primeira vez em 1993. A releitura da obra é agora escrita por Bruno Luperi, baseada no original de seu avô, Benedito Ruy Barbosa.