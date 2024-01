Dua Lipa surpreende fãs com primeira performance ao vivo de ‘Houdini’; confira

Single estreou no segundo lugar da parada britânica no final de novembro; hoje ocupa o nono lugar

Reprodução/Instagram/@dualipa Dua Lipa lançou a versão ao vivo de "Houdini" nos serviços de streaming



Dua Lipa surpreendeu os fãs ao lançar a primeira performance ao vivo de seu mais recente single, “Houdini”, dois meses após o seu lançamento. A cantora se apresentou ao lado de sua banda, composta por baixo, guitarra, bateria, teclados e cantoras de apoio. A presença desses talentosos instrumentistas trouxe ainda mais energia e dançabilidade para a música, que já era um sucesso em sua versão original. A performance, intitulada “London Sessions”, também foi disponibilizada nos serviços de streaming, permitindo que os fãs revivam esse momento especial. “Houdini” estreou no segundo lugar da parada britânica no final de novembro, mostrando o poder de Dua Lipa como artista. Durante o período de festas, a música saiu do top 10, mas conseguiu retornar com força total. Na semana passada, ocupava a sexta posição e, hoje, conquistou o nono lugar.

Veja a performance de Dua Lipa