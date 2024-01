Atriz de ‘Pantera Negra’ e ‘Vingadores’ sofre grave acidente em Nova York – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução / Instagram @777patricialee

A atriz e dublê Carrie Bernans, sofreu um grave acidente de atropelamento durante as festividades de fim de ano em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo relatos da mãe de Carrie, Patricia Lee, o acidente ocorreu quando um homem, que estava sendo perseguido pela polícia, colidiu com vários carros antes de atingir uma barraca de comida onde a atriz e uma amiga estavam próximas.

Macron pede a Israel para evitar escalada do conflito

O Presidente da França, Emmanuel Macron pediu ao gabinete de guerra de Israel para evitar a escalada do conflito, que acontece desde o dia 7 de outubro com o Hamas, especialmente para o Líbano. A solicitação foi feita a Benny Gantz, integrante do gabinete.

Preta GIl faz primeiro show após terminar tratamento

A cantora Preta Gil voltou aos palcos com show da família Gil. É a primeira apresentação de Preta desde que ela terminou o tratamento contra o câncer colorretal, quando foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023.

Novo trailer de Meninas Malvadas é divulgado

Um novo trailer de Meninas Malvadas foi divulgado hoje. O filme, que é uma adaptação do musical de sucesso da Broadway, estreia nos cinemas brasileiros na próxima semana, dia 10 de janeiro.