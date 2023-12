Avião da FAB embarca para o Egito em busca de brasileiros que estão na Faixa de Gaza – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

SO Johnson/Força Aérea Brasileira Avião da FAB resgatará mais um gruop de brasileiros na zona de conflito



Um avião da Força Aérea Brasileira embarcou nesta manhã para Cairo, capital do Egito, para resgatar o segundo grupo de brasileiros que estão na Faixa de Gaza. A bordo da aeronave está um carregamento de cerca de 11 toneladas de alimentos não perecíveis, fornecidos pelo governo federal, para assistência humanitária.

Após acidente, Zé Neto está consciente e se alimenta bem

Em boletim médico divulgado, os médicos afirmaram que o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, está consciente e se alimenta bem após acidente de carro no interior de Minas Gerais.

Torcedor-mirim do Vasco é assaltado após jogo do time

O torcedor mirim do Vasco e símbolo da torcida, Gui, de 9 anos, foi assaltado com a família logo após a partida do time do coração, em São Januário, na noite desta quarta-feira. Segundo relatos da mãe do garoto, Tayane Gandra, os assaltantes colocaram um revólver em seu rosto e não pouparam nem mesmo o pequeno Guilherme. Os ladrões levaram relógios, celulares e alianças, deixando a família em estado de choque.