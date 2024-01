‘BBB 24’ estreia com prova de resistência com mais de 12 horas de duração – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução / Twitter @bbb Yasmin Brunet foi a oitava participante a deixar a disputa da prova do líder



A Enel informou nesta terça-feira, 9, que restabeleceu a energia para aproximadamente 70% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado na tarde de segunda, 8, com a forte chuva, acompanhada por rajadas de ventos de até 76km/h que atingiu a cidade de São Paulo. Nos Jardins, alguns quarteirões ainda estavam sem luz na manhã desta terça-feira. A região entre a rua Batataes e a avenida Paulista foi uma das mais atingidas.

Onde de frio deve atingir os Estados Unidos nos próximos dias

Uma forte onda de frio está prevista para atingir os Estados Unidos nos próximos dias, podendo incluir nevascas e afetar cerca de 50% do país. A previsão é que o período de baixas aconteça de 13 a 17 de janeiro. com temperaturas mínimas extremas em alguns Estados produtores, como Iowa, Ohio e Illinois, podendo chegar a -30º C.

‘BBB 24’ estreia com prova de resistência

O BBB24 estreou com prova do líder e de resistência. A prova foi disputada pelos 18 participantes que já estavam na casa. Até o momento, a prova segue acontecendo, com mais de 12 horas de duração, e quem vencer se consagra como o primeiro líder da edição e leva um carro para casa.

Ator Jacob Elordi será novo Frankenstein

O ator Jacob Elordi, que ficou famoso por interpretar o personagem Nate em Euphoria e o mais recente trabalho como Elvis Presley vai dar vida ao clássico monstro “Frankenstein”. “Frankenstein” é baseado no livro de Mary Shelley sobre o brilhante, mas egoísta, cientista Victor Frankenstein, que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso.