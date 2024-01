‘BBB 24’ estreia nesta segunda com recorde de participantes – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt deve continuar no comando do BBB em 2024



Ato no Congresso marca nesta segunda-feira, 8, um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes. O evento, nomeado “Democracia Inabalada”, deve reunir, além de Lula, os presidentes da Câmara, Arthur Lira; do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; e do STF, Luís Roberto Barroso, além de ministros, governadores, parlamentares e representantes de estatais e da sociedade civil.

Israel encerra grandes operações no norte de Gaza

Após três meses de guerra, Israel afirma ter destruído a infraestrutura do Hamas e encerra grandes operações no norte de Gaza. O anúncio acontece às vésperas de visita do secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, a Tel Aviv e sob pressão internacional para que Benjamin Netanyahu reduza as mortes de civis palestinos.

‘Oppenheimer’ leva cinco prêmios entre as oito indicações no Globo de Ouro

O Globo de Ouro aconteceu neste domingo, 7, e com ele muitas surpresas. O filme ‘Barbie’, que liderava as indicações com nove menções, recebeu apenas dois prêmios, pela canção original “What was I made for?”, de Billie Eilish, e o prêmio de Conquista Cinematográfica e Bilheteria. Já o grande vencedor da noite foi ‘Oppenheimer’ que levou cinco prêmios entre as oito indicações.

‘BBB 24’ estreia nesta segunda com recorde de participantes

O “BBB2 4” estreia nesta segunda na Rede Globo. No total, serão 26 confinados, batendo o recorde das últimas edições . Ainda restam oito vagas para entrar no programa, que serão disputadas pelas 13 pessoas que foram apresentadas no Fantástico. Por meio de votação, os telespectadores vão escolher um homem e uma mulher e depois os participantes deverão votar para escolher seis novos colegas de confinamento ainda na estreia do programa.