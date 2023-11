Beyoncé anuncia novo trailer da turnê ‘Renascence Tour’ – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 23



A cantora Beyoncé divulgou nesta quinta-feira, 23, o novo trailer da turnê “Renascence Tour”, que deve estrelar nas telonas do Brasil em 21 de dezembro deste ano.

PM de SP encontra casa com 33 pessoas treinadas para engolir drogas

A Polícia Militar de São Paulo encontrou uma casa com 33 pessoas treinadas para engolir drogas e levá-las para a Europa. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante. Os suspeitos foram encontrados em uma imóvel na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. Os agentes chegaram até o local após receberem informações através do Disque-Denúncia sobre uma casa onde dezenas de pessoas eram recrutadas para atuarem como “mulas”, com o objetivo de levar os entorpecentes para países como França, Espanha, Holanda e Irlanda.

Israel anuncia prisão de diretor do maior hospital de Gaza

O exército de Israel anunciou que prendeu o diretor do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, sob acusação de usar o espaço como sede do Hamas. A corporação afirma que “muitas evidências” revelaram que o homem usava o hospital também como sede do grupo terrorista Hamas.

Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas em SP entre quinta e domingo

A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes chuvas em São Paulo entre quinta-feira e domingo. Os shows da turnê “The Eras Tour”, de Taylor Swift, acontecem na capital paulista entre sexta e domingo, no Allianz Parque.