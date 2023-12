Beyoncé comemora 10 anos de álbum lançado de surpresa – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@beyonce

A cantora Beyoncé utilizou suas redes sociais para celebrar o aniversário de 10 anos do seu álbum de estúdio Intitulado “BEYONCÉ”, quinto álbum da cantora, lançado de supresa. A artista publicou um vídeo especial que contava com registros de bastidores da produção do disco e sua passagem pelo Brasil em 2013.

Passagens de trem e metrô terão reajuste em 2024

As passagens de trem e metrô vão subir para R$ 5 em janeiro de 2024. O valor do transporte está congelado há três anos, em R$ 4,40, e agora vai para R$ 5. O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, ainda não fez o anúncio oficial. O tema foi palco de divergência entre ele e o prefeito, Ricardo Nunes.

Dino é aprovado pelo Senado com 47 votos

Plenário do Senado Federal aprova indicação de Flávio Dino para o STF. Com 47 votos favoráveis e 31 contrários, Dino ocupa a vaga deixada pela ex-ministra Rosa Weber.

Stênio Garcia volta a ser hospitalizado após desmaiar em casa

O ator Stênio Garcia voltou a ser hospitalizado após desmaiar em sua casa enquanto caminhava pelo seu jardim. Na semana passada, o ator de 91 anos foi internado com o mesmo quadro de gastroenterite viral.