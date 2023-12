Inmet alerta sobre baixa umidade do ar em 11 Estados

Índice deve variar entre 20% e 30%; previsão é de que as temperaturas ultrapassem os 40 graus nos próximos dias

ALLAN CALISTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil enfrentará nova onda de calor nos próximos dias



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quinta-feira, 14, um alerta para a baixa umidade do ar ao longo do dia. Onze estados podem ser atingidos, além do Distrito Federal. Segundo o Inmet, a área de abrangência do alerta inclui a maior parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Também estão dentro do perímetro o norte de Minas Gerais, o leste de Goiás, o sul de Tocantins e todo o Distrito Federal. O alerta teve início às 9h10 e se encerra às 23h. A umidade do ar deve variar entre 20% e 30%. O Brasil será atingido por uma nova onda de calor nos próximos dias. A previsão é de que as temperaturas ultrapassem os 40 graus nos próximos dias. O Inmet emitiu um aviso meteorológico especial de nível laranja, indicando perigo, devido à persistência desse fenômeno por pelo menos quatro dias consecutivos. Segundo o Inmet, o Brasil já enfrentou oito ondas de calor até novembro de 2023, sendo a mais recente entre os dias 8 e 19 de novembro. Agora, o país se prepara para enfrentar a nona onda de calor consecutiva. O recorde de temperatura já registrado nas estações meteorológicas do Inmet foi de 44,8°C, em Araçuaí (MG), no dia 19 de novembro. Essa marca superou os 44,7°C registrados em Bom Jesus (PI) em 21 de novembro de 2005. Portanto, é importante que a população esteja atenta e tome as devidas precauções para enfrentar esse período de calor intenso.