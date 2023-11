Biden confunde Taylor Swift com Britney Spears – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução Biden confundiu as artistas ao comentar as altas temperaturas que atingem o Brasil



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu a cantora Taylor Swift com Britney Spears ao citar o Brasil durante um discurso sobre o Dia de Ações de Graça, na Casa Branca. Ao “perdoar perus”, Biden confundiu as artistas ao fazer uma comparação com os shows e as altas temperaturas que atingem o solo brasileiro nos últimos dias.

Putin endossa fala de Lula sobre guerra no Oriente Médio

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, endossou, durante reunião virtual extraordinária do Brics, a fala do líder brasileiro, Lula, sobre a Guerra no Oriente Médio. “Concordo com meu colega brasileiro. É importante evitar que outros estados sejam arrastados para a guerra e qualquer expansão do conflito”, disse o russo.

Portaria permite entrada de água em shows no Brasil

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou em seu perfil no X (antigo Twitter) que o governo federal criou uma portaria que permite aos fãs entrarem com água em shows no Brasil. Além disso, eventos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso.

Chuvas no Sul causam a morte de pelo menos cinco pessoas

As chuvas no Rio Grande do Sul causaram a morte de pelo menos cinco pessoas. Uma das vítimas foi localizada 13 metros de profundidade no Rio Prata, em Vila Flores. Ele teve o veículo levado ao tentar atravessar as águas de carro e estava acompanhado de outros dois homens, que conseguiram sair e sobreviveram sem ferimentos.