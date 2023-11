Eduardo Paes diz que morte de jovem no entorno do Engenhão não está relacionada a show de Taylor Swift

Secretaria Municipal de Saúde informou que jovem morreu na região do Estádio Nilton Santos após sofrer parada cardiorrespiratória

Tomaz Silva/Agência Brasil Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se posicionou sobre jovem que morreu no entorno do Estádio do Engenhão nesta segunda-feira, 20. Após páginas de fofoca e o jornal Fala Brasil, da Record, dizer que o corpo seria de um jovem fã de Taylor Swift, Paes deu sua versão sobre a história nas redes sociais. Ele negou que a morte esteja relacionada ao show da americana, mas não informou se a pessoa estava no evento ou de fato era fã de Taylor Swift. “Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento, e o paciente tinha problemas de saúde preexistentes”, afirmou.

Em nota enviada ao site da Jovem Pan, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que a causa da morte do paciente de 23 anos, cujo nome não foi divulgado, foi uma parada cardiorrespiratória. “A direção do Hospital Municipal Salgado Filho lamenta o ocorrido, e confirma que o paciente G.N.S. (23) foi encontrado pelos bombeiros inconsciente em parada cardiorrespiratória na Rua das Oficinas, no entorno do Engenhão, às 17h15. O paciente foi levado de ambulância para o hospital, que não conseguiu reverter o quadro e constatou o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) na manhã de hoje. O óbito não tem qualquer relação com o evento, e o paciente já apresentava problemas de saúde preexistentes”, disse a secretaria.