Brasil e Argentina se enfrentam em clássico pelas Eliminatórias da Copa – Headline News, edição das 16h

FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Confronto com a Argentina será primeiro grande teste de Diniz à frente da seleção



Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, 21, às 21h30, no Maracanã, em confronto válido pelas eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O clássico será o primeiro grande teste de Fernando Diniz atuando como mandante e será importante para medir a aprovação ou rejeição do treinador à frente da seleção brasileira.

Milei convida Bolsonaro para posse na Argentina

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, convidou Jair Bolsonaro para sua posse. O convite foi feito em uma ligação feita pelo próprio Milei ao ex-mandatário brasileiro. Em sua conta no X, antigo Twitter, Milei disse que seria uma honra enorme se o ex-presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro, estivessem na cerimônia de posse, que ocorre no dia 10 de dezembro.

Hamas diz estar perto de acordo para trégua com Israel

Líder do Hamas, Ismail Haniyeh disse nesta terça-feira que o movimento islamista está perto de chegar a um acordo de trégua na guerra com Israel. Segundo fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, os dois movimentos aceitaram um acordo que terão os detalhes anunciados pelo Catar e os mediadores. Israel não reagiu até o momento às declarações.

Prefeitura do Rio prepara projeto para retomar internação compulsória

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, declarou nesta terça-feira que o governo está preparando uma proposta para retomar a medida de internação compulsória de usuários de crack e outras drogas. Com a medida, dependentes químicos poderão ser encaminhados para um hospital mental, asilo psiquiátrico ou enfermaria, mesmo contra a sua vontade.