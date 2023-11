Rio Grande do Sul chega a cinco mortos em decorrência dos temporais que atingem região Sul desde o feriado

Temporais já causaram danos em mais de 158 cidades do Estado, além de terem deixado mais de 13.200 pessoas desalojadas e 3.737 desabrigadas

LEANDRO OSÓRIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Áreas de alagamento em bairros da cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, após ser atingida novamente por mais uma enchente de grandes proporções durante o feriado



O governo do Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira, 21, a quinta morte causada pelas fortes chuvas que têm atingido o Estado desde o fim de semana. A vítima é uma idosa de 67 anos, ainda não identificada, encontrada dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O governador do Estado, Eduardo Leite, lamentou a morte da mulher por meio das redes sociais. “Infelizmente, tivemos a confirmação de mais uma morte em função das chuvas no Estado. Uma senhora de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul. Meus sentimentos à família”, disse.

Outras quatro pessoas morreram por conta dos estragos originados das enchentes que atingiram a região. No dia 15 de novembro, a fisioterapeuta Isabeli Soardi, de 26 anos, foi a primeira morte confirmada por conta dos temporais. Ela faleceu após o desabamento de um centro esportivo na cidade de Giruá. Elisabeta Maria Benisch Ponath, de 51 anos, e sua mãe, Lidowina Lehnen, de 86 anos, faleceram em Gramado no sábado, 18, após sua residência ter sido soterrada. A quarta vítima, Luís Antônio Martins, morreu no domingo, 19, quando teve o carro arrastado pela correnteza enquanto transitava em Vila Flores, na Serra. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, mais de 20 mil pessoas precisaram deixar suas casas não apenas no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, que registrou 3 mortes e mais de 70 cidades atingidas. De acordo com a Defesa Civil do RS, mais de 13.200 pessoas estão desalojadas e cerca de 3.737 estão desabrigadas em 158 cidades atingidas pelos temporais. Além das cinco mortes registradas, outras 63 vítimas ficaram feridas.