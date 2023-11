Brasil faz dobradinha com ouro e prata na ginástica rítmica no Pan de Santiago – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Ricardo Bufolin/CBG Maria Eduarda Alexandre durante apresentação nos Jogos Pan-Americanos



O Brasil fez uma dobradinha de ouro e prata na ginástica rítmica nos jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, nesta sexta-feira. No arco, Maria Eduarda Alexandre, de 16 anos, faturou o ouro, enquanto Bárbara Domingos ficou com a prata. O time brasileiro conquistou o ouro na disputa por equipes. No individual geral, Bárbara ganhou o ouro, e Maria Eduarda subiu ao pódio com o bronze.

Blinken diz que EUA vai fazer ‘o necessário’ para responder a ataques no Oriente Médio

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o país fará o necessário para deter e responder ataques, em referência à possível escalada do conflito com a entrada de países como o Irã e o Líbano. Blinken visita Israel pela segunda vez, desde o início da guerra. Desta vez, o foco da visita será a proteção dos civis palestinos na Faixa de Gaza.

Polícia do Rio investiga se alunas tiveram nudes falsos criados por IA

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se alunas de colégios públicos e privados tiveram nudes falsos criados por inteligência artificial. As investigações começaram depois de alunos de uma escola da Barra da Tijuca terem criado imagens falsas, com inteligência artificial, a partir de fotos de colegas nas redes sociais. A polícia recebeu 25 denúncias de mães de alunas que foram vítimas.

Polícia do Rio prende quatro argentinos por brigas antes da final da Libertadores

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu outros quatro argentinos por tumulto antes da final da Libertadores da América, que será disputada neste sábado, no Maracanã. No total, são seis torcedores argentinos e um brasileiro. O confronto aconteceu na praia de Copacabana, zona sul do Rio. O confronto começou após torcedores do Fluminense brigarem com torcedores do Boca Juniors, que estavam reunidos em uma área próxima de uma fanfest, local montado pela Comenbol.