Lula conversa com presidente da Espanha sobre acordo entre União Europeia e Mercosul

Convidado por Lula para uma visita ao Brasil, Sánchez demonstrou interesse em vir ao país ainda este ano

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/09/2023 Lula e o presidente da Espanha conversam sobre acordo entre União Europeia e Mercosul



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou na manhã desta sexta-feira, 3, com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, sobre a necessidade de acelerar a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A reunião durou cerca de 30 minutos e foi realizada por telefone. Na próxima semana está prevista uma nova rodada de negociações entre os chefes do poder Executivo. “Esta manhã, conversei por telefone com meu amigo, o presidente da Espanha Pedro Sânchez, que está na Presidência do Conselho da União Europeia. Falamos sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia e de fazermos um esforço para concluir a negociação antes do fim das presidências do Brasil e da Espanha em cada bloco”, disse Lula. Os líderes também trataram sobre pauta ambiental e do acesso a compras governamentais, particularmente em função da necessidade de reindustrialização do Brasil e demais países do bloco sul-americano.

“(Lula) ressaltou, nesse sentido, os avanços em prática no país para a transição energética – 80% da matriz energética brasileira é limpa – e que o Brasil tem enfrentado graves efeitos das mudanças climáticas, como a atual seca na Amazônia. Nesse sentido, (ele) lembrou que o Brasil deverá levar à COP28, em Dubai, uma proposta comum com os demais países com grandes reservas florestais tropicais”, diz comunicado do encontro. Por sua vez, Lula criticou as novas exigências da União Europeia na área ambiental e o fato das negociações entre os países do bloco já acontecerem há 22 anos. “O presidente Sánchez demonstrou concordância com a necessidade de acelerar a finalização do acordo e que ele deve se basear em uma relação de confiança mútua. Salientou, nesse sentido, a disposição demonstrada pela Comissão Europeia e se predispôs a manter novas conversas em alto nível com vistas a concluir o acordo com brevidade” informou o Palácio do Planalto. O presidente Lula também convidou Sánchez para uma visita ao Brasil, o que ele respondeu ter interesse em realizar ainda este ano.