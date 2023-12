Brasil reforça presença militar na fronteira em meio a tensões entre Venezuela e Guiana – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Federico PARRA / AFP Venezuelanos vão às urnas neste domingo, 3, para votar em um referendo sobre os direitos da Venezuela sobre a região de Essequibo



O Brasil aumentou a presença militar na fronteira norte do país em meio ao aumento das tensões entre a Venezuela e a Guiana. Os venezuelanos vão às urnas neste domingo, 3, para votar em um referendo sobre os direitos da Venezuela sobre a região de Essequibo, que representa cerca de dois terços do atual território da antiga colônia inglesa.

Lula critica países que ‘lucram com a guerra’ e não cumprem acordos climáticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na manhã desta sexta-feira, 1°, na COP28, conferência da Organização das Nações Unidas, que trata sobre a emergência climática global. No evento, sediado em Dubai, nos Emirados Árabes, o presidente criticou as principais potências mundiais pelo fracasso no cumprimento de tratados, denunciou os países que “lucram com a guerra” e não cumprem com os acordos climáticos.

Colapso da mina da Braskem em Maceió pode gerar cratera de 300 metros

A largura máxima da cratera que pode ser aberta em um colapso de uma mina da Braskem em Maceió é de 300 metros de diâmetro, informou a Defesa Civil de Alagoas. A Defesa Civil de Maceió está em alerta máximo. A recomendação é de que a população não deve transitar na área que foi desocupada.