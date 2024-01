Britney Spears desmente retorno à indústria da música – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@britneyspears Britney Spears se livrou da tutela de Jamie Spears em 2021



A cantora Britney Spears desmentiu os rumores sobre seu retorno à indústria da música e afirmou que não lançará um novo álbum. Em publicação nas redes sociais, a intérprete de “Toxic” explicou que tem se dedicado a escrever canções para outros artistas. Contudo, ela reforçou que “nunca” voltará aos palcos. “Eu nunca voltarei para a indústria musical”.

Dourados é a primeira cidade do mundo a realizar vacinação em massa contra a dengue

A vacina utilizada é o imunizante Qdenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda. A expectativa é que 150 mil moradores do município de Matro Grosso do Sul, com idades entre 4 e 59 anos, recebam as duas aplicações gratuitamente até agosto.

Show de versão holográfica de Elvis Presley será realizado em Londres

Uma versão holográfica do cantor Elvis Presley feita com inteligência artificial subirá ao palco em Londres, neste ano. A empresa britânica Layered Reality, especializada em experiências imersivas, deu o nome para o evento de “Elvis Evolution”. O local do evento ainda não foi divulgado e as vendas começarão em breve, segundo o site da Layered Reality, mas já é possível entrar na lista de espera.