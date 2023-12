Caetano Veloso presta homenagem a Carlos Lyra durante show em Salvador – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo - 23/05/2018 O cantor Caetano Veloso



O momento marcante aconteceu durante a execução da música “A Bossa Nova É Foda”, cuja letra faz referência ao renomado compositor. A frase “O magno instrumento grego antigo” é uma alusão ao nome de Carlos Lyra, que faleceu aos 90 anos no último sábado.

São Paulo tem primeiro domingo de tarifa zero

Passageiros que utilizaram ônibus neste domingo em São Paulo não pagaram pela tarifa. A medida anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes começou a valer neste domingo, em suas 1175 linhas, da 0h às 23h59. O benefício também valerá para os feriados de Natal, Ano Novo e Aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro.

Milei vota em eleição do Boca Juniors

O presidente da Argentina, Javier Milei, compareceu para votar nas eleições presidenciais do Boca Juniors, do qual é sócio. O atual presidente apoiou publicamente a candidatura de Andrés Ibarra e do ex-presidente argentino Mauricio Macri

Morre aos 77 anos Colin Burgess, o primeiro baterista do AC/DC

Burgess fez parte da formação original da banda, juntamente com Angus Young e Malcolm Young nas guitarras, Larry Van Kriedt no baixo e Dave Evans como vocalista. A confirmação da morte foi feita pela banda em comunicado no Instagram.