Câmara aprova projeto que taxa offshores e fundos exclusivos – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Texto aprovado pela Câmara dos Deputados seguirá para a análise do Senado



Com 323 votos favoráveis e 119 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, o projeto de lei que prevê a tributação das offshores (fundos internacionais) e dos fundos exclusivos. Os deputados também rejeitaram os destaques, isto é, pedidos de alteração do texto-base. Agora, a matéria segue para o Senado.

Quase 3.000 crianças morreram em Gaza desde o início da guerra

O número de palestinos mortos desde o início da guerra, no dia 7 de outubro, subiu para 8.428, sendo 1.400 em Israel e 7.028 em Gaza. Destes, 2.913 são crianças. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde em Gaza, controlada pelo Hamas e não foi verificada de forma independente pelas agências de notícias.

Novo aciona o TCU contra mudança no estatuto da Petrobras

O Partido Novo solicitou nesta quarta-feira, uma medida cautelar no Tribunal de Contas da União (TCU) para impedir a realização da Assembleia Geral da Petrobras para a mudança do estatuto social da empresa. Nesta semana, a estatal informou que enviará propostas aos acionistas com o objetivo de mudar seu regimento interno.

Ataque a tiros deixa ao menos 22 mortos nos EUA

Um ataque a tiros deixou ao menos 22 mortos e 60 pessoas feridas no Maine, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira. A informação foi confirmada pelo vereador Robert McCarthy. Segundo a polícia local, o atirador, que permanece foragido, teria feito disparos com um rifle em dois locais diferentes.