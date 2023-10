Influenciador baleado por policial em briga de trânsito está em estado grave na UTI

Guillermo Hundadze, de 25 anos, foi atingido no ombro e na barriga; SSP-SP diz que agente envolvido no incidente está sendo investigado

Reprodução/Instagram/@guihundadze Influenciador foi atingido durante uma briga de trânsito



O influenciador e ex-ator mirim Guillermo Hundadze, de 25 anos, está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ser baleado por um policial militar durante uma briga de trânsito no centro de São Paulo. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o agente estava em uma moto com sua esposa quando teria sido fechado pelo veículo de Guillermo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o agente envolvido no caso é do Rio de Janeiro e está sendo investigado. O processo foi registrado no 77° DP (Santa Cecília).

A família do jovem divulgou um comunicado nas redes sociais, no qual pedem que os fãs e seguidores façam orações pela sua recuperação e informam que ele passou por uma cirurgia, mas ainda corre risco de morte. Os tiros atingiram o ombro e a barriga do influenciador, e o policial alega que atirou após perceber que ele estava armado.