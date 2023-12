Celine Dion perde o controle dos músculos, diz irmã – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

A cantora Celine Dion perdeu o controle sobre seus músculos, segundo afirmou sua irmã, Claudette Dion. Celine foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso, provocando espasmos musculares e rigidez no corpo. A irmã da cantora afirmou que os espasmos pioraram, mas que a cantora segue lutando para voltar aos palcos.

Criança de 4 anos morre após ser esquecida dentro de van em SP

Uma criança de 4 anos foi encontrada morta dentro de van escolar na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O corpo da criança estava localizado embaixo de um dos bancos do veículo – ela não havia saído do automóvel quando o responsável por levá-la à creche chegou ao local. Este é o segundo incidente de uma criança encontrada morta dentro de uma van escolar em pouco mais de um mês. No dia 14 de novembro, um menino morreu após ser esquecido dentro de um veículo de transporte na Vila Maria, zona norte de São Paulo.

Operação Verão 2024 terá mais de 3.000 policiais no litoral de SP

A operação Verão 2024, iniciada em São Paulo, terá mais de 3.108 policiais militares deslocados para reforçar a segurança em 16 municípios do litoral paulista. Além da Polícia Militar, o governo estadual também incluiu policiais civis e técnico-científicos no reforço. As ações serão realizadas entre 18 de dezembro de 2023 e 23 de fevereiro de 2024, com 651 policiais militares no litoral sul e 163 no litoral norte, além do apoio extra de 377 viaturas, três aeronaves, embarcações e drones.

Inmet emite alerta para tempestades no Rio Grande do Sul

Segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia, o Rio Grande do Sul está em alerta para tempestades. A força do vento pode variar de 60 a 100 km/h. Também há chance de queda de granizo. A previsão de tempestade no Estado gaúcho é resultado do calor e da umidade combinados com a chegada de uma frente fria.