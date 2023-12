Boninho dá dicas sobre participantes do ‘BBB 24’ e web reage; veja palpites

Chico Moedas, Flora Matos e ator que viveu Beiçola em ‘A Grande Família’ estão entre os nomes mais comentados para o reality show

Reprodução/Instagram/@jbboninho Boninho divulgou detalhes sobre o 'BBB 24'



Nesta terça-feira, 19, o diretor Boninho deu dicas sobre os participantes que estarão na 24ª edição do Big Brother Brasil. Após três edições mistas, com famosos e anônimos, o programa novamente aposta em uma casa dividida entre “Camarote” e Pipoca“. “Vamos começar uma brincadeira de adivinha? Quem pode entrar no Big Brother? Arrumei um jeitinho para dar dicas para vocês”, disse, enquanto exibia desenhos em vídeo. “Pescou? Não? Tudo bem”, continuou. Boninho exibiu diferentes ilustrações, incluindo avião, fazendeiro, vendedor/comprador, repórter/cantor/apresentador, cozinheiro e, por fim, alguém sem dinheiro. Nas redes sociais, internautas deram palpites sobre as possíveis celebridades. Entre as mais cotadas e citadas pela web, estão a cantora Urias, o influenciador Gustavo Tubarão e a cantora Flora Matos. O BBB 24 estreia mais cedo que as últimas edições. Os participantes serão revelados na sexta-feira, 5 de janeiro, enquanto o programa começa na segunda-feira, 8. Confira os nomes citados para cada um dos ícones divulgados por Boninho.

Avião: Xamã, Flora Matos, Gkay

Cantora/Apresentadora/Repórter: Blogueirinha, Deolane Bezerra, Urias, Ana Castela, Camila Loures, Urias, Lexa

Endividado: Larissa Manoela, Marcos “Beiçola” Oliveira, Chico Moedas

Fazendeiro: Gustavo Tubarão

Cozinheiro: Jacquin, Diogo Defante

Dicas que o Boninho deu sobre alguns participantes do #BBB24 pic.twitter.com/80hnyWQtMp — Gui🧃 (@Guirealities) December 19, 2023

PASSANDO MAL QUE A CAMILA LOURES VEM MESMO OBRIGADO BONINHO #BBB24 pic.twitter.com/1l0lOuFiFQ — vitor (@vitudos) December 19, 2023

Quem não me garante que a dica do avião pode ser o Xamã? Então viaja de avião… #BBB24 pic.twitter.com/DTev74Opoi — emer (@emerzou) December 19, 2023

QUEM SÃO OS CAMAROTES DO #BBB24 a thread: (fonte: vozes da minha cabeça) 1. Gkay (bem óbvio esse) pic.twitter.com/dGiIeqZHy0 — persona non grata (@ehbruno) December 19, 2023