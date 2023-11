Cientistas dizem que 2023 será o mais quente em 125 mil anos – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mundo chegou em outubro ao quinto mês consecutivo de recorde de calor



O mundo chegou em outubro ao quinto mês consecutivo de recorde de calor, e os cientistas do observatório europeu Copernicus já preveem que 2023 será o mais quente em 125 mil anos. Os novos dados, que na prática são traduzidos em secas e fomes, incêndios devastadores ou furacões mais intensos, reforçam os alertas dos cientistas antes da reunião de cúpula do clima COP28 da ONU em Dubai.

Passagem de Rafah é reaberta para estrangeiros

A chamada passagem de Rafah, fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, foi reaberta nesta quinta-feira. Os estrangeiros que puderam deixar o território nesta quinta são os que estavam em listas divulgadas nesta quarta-feira, mas que tiveram sua saída também adiada após a fronteira ser fechada por questões de segurança. Neste caso, a saída de brasileiros foi novamente adiada.

Tarcísio de Freitas se encontra com ministros do STF

O governador de São Paulo dá prosseguimento a uma série de encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Hoje ele se encontrou com Luiz Fux e Dias Toffoli. Na quarta-feira, as reuniões foram com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Cristiano Zanin. O objetivo dos encontros é discutir uma ação protocolada pelo PT para derrubar a lei do Estado de São Paulo. que cria o Programa Estadual de Regularização de Terras.