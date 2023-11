Com show de Suárez, Grêmio aplica virada épica no Botafogo e embola briga pelo título 

Imortal consegue triunfo impressionante, chega ao segundo lugar e entra de vez na briga pelo título; Glorioso amarga quarto revés seguido

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚD Suárez marcou três vezes na vitória do Grêmio sobre o Botafogo



O Grêmio construiu um resultado incrível nesta quinta-feira, 9, diante do Botafogo, em São Januário, no Rio de Janeiro, no complemento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ver a Estrela Solitária abrir 3 a 1 no placar, o Imortal virou para 4 a 3, com três gols de Luis Suárez. Com o resultado, o Tricolor assume o segundo lugar, chega aos 59 pontos e só fica trás do líder Glorioso no número de saldo de gols, o segundo critério de desempate. Com uma vitória a menos, o Palmeiras tem a mesma pontuação e ocupa o terceiro lugar. Já Red Bull Bragantino (58) e Flamengo (56) também estão na briga. Com quatro derrotas seguidas, o time botafoguense amarga sua segunda virada deste porte – o mesmo já havia acontecido na semana passada, diante do Palmeiras. Agora, a equipe de Lúcio Flávio volta a campo neste domingo, 12, quando visita do RB Bragantino, em confronto direto pela liderança. Já os comandados de Renato Gaúcho encaram o Corinthians, em Porto Alegre, no mesmo dia.