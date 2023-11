Corinthians e Bahia se enfrentam nesta sexta na Neo Química Arena – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

GUSTAVO MOTTA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians recebe o Bahia em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão



A bola rola no Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 24, às 21h, na Neo Química Arena, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, em duelo entre Corinthians e Bahia.

Transporte público em Paris não ficará pronto para Jogos Olímpicos 2024

A menos de 250 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, que começa em julho e vai até agosto de 2024, a prefeita Anne Hidalgo informou que o sistema de transporte da cidade não ficará pronto a tempos do inícios dos jogos.

‘Surprise Songs’ são grande atração dos show de Taylor Swift em São Paulo

A cantora Taylor Swift chega ao Allianz Parque, em São Paulo neste final de semana, para a sua segunda sequência de shows no Brasil. Um dos momentos mais do show e que muda conforme o local onde a artista está são as “Surprise Songs”, traz faixas distintas do repertório de Swift para cada cidade. Algumas delas, por exemplo, chegam a passar quase uma década sem serem tocadas ao vivo .

Siderúrgicas temem concorrência da China no mercado brasileiro

A indústria siderúrgica brasileira pode enfrentar profundas dificuldades em 2024 caso o governo federal não adote medidas protetivas, como o aumento da alíquota de importação. A preocupação é com a entrada em massa de produtos siderúrgicos no mercado brasileiro, que vem especialmente da China.