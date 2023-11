Sede do Corinthians é alvo de tiros e vandalismo na véspera da eleição presidencial 

Muros foram pichados com as frases ‘Fora André Negão’ e ‘vai morrer’; clube condena atos e promete segurança durante o pleito

A sede social do Corinthians, localizada no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, foi alvo de tiros. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 24, véspera da eleição presidencial. Além das marcas de balas, a estrutura do prédio foi pichada com frases contrárias ao candidato André Negão, do grupo “Renovação e Transparência”, que comanda o clube desde 2007. “Fora André Negão”, “guerra” e “vai morrer” foram algumas das frases vistas nos muros. Até o momento, a Polícia Civil não encontrou os responsáveis pelos atos de vandalismo. Em nota, a atual diretoria condenou o incidente e prometeu reforçar a segurança durante o pleito. “Mais uma vez, o clube repudia fortemente tais atitudes e reforça seu empenho para que o processo eleitoral deste sábado ocorra em paz, contando com grande apoio policial e enorme contingente de seguranças privados para garantirem o exercício do voto pleno, democrático e tranquilo por parte de seus sócios”, diz um trecho. Veja o comunicado na íntegra abaixo.

Ao longo dia, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Alvinegro, também realizou um protesto e se posicionou contra André Negão. A uniformizada espalhou faixas pela cidade de São Paulo e mostrou apoio ao candidato Augusto Melo, da Chapa 22 Preto no Branco, da oposição. Fora isso, o grupo prometeu marcar presença no Parque São Jorge, na manhã deste sábado, 25, durante as eleições. “Vamos mudar o Corinthians! Ônibus à disposição com saída da sede, às 7h. Obrigatório a presença do associado. Fora Renovação e Transparência”, declarou. Em meio ao conflito político, o time do técnico Mano Menezes volta a campo nesta sexta-feira, 24, para enfrentar o Bahia, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. No 12º lugar, a equipe tem 44 pontos e busca uma vitória para escapar de vez do rebaixamento.

