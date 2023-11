Defesa Civil de SP emite alerta para tempestades e rajadas de vento – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Defesa Civil Soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria criarão condições para pancadas de chuva forte no Estado



A Defesa Civil do estado de São Paulo, por meio do CGE, emitiu alerta de tempestades e rajadas de vento intensas com validade entre sexta-feira, 17, e domingo, 19. A soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria criarão condições para pancadas de chuva forte no Estado. Além disso, existem condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento intensas.

Enel restabelece energia após temporal da quarta-feira

A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia para a cidade de São Paulo, diz que restabeleceu o fornecimento de energia após temporal na quarta-feira. Em comunicado, a Enel confirmou que os técnicos da empresa seguem trabalhando em “casos específicos” de falta de luz e afirma que reforçou o efetivo em campo, mobilizando “cerca de 900 equipes”.

Israel aprova entrada de dois caminhões-tanque diários com suprimentos para Gaza

O Gabinete de Gestão da Guerra de Israel, aprovou nesta sexta-feira a entrada, através do Egito, de dois caminhões-tanque diários com combustível para cobrir as necessidades da ONU dar suporte às infraestruturas de água e esgotos da Faixa de Gaza. De acordo com as autoridades, a medida foi uma recomendação conjunta das Forças de Defesa de Israel e do Shin Bet (serviço de inteligência nacional) para cumprir o pedido dos Estados Unidos e permitir a entrada dos veículos diariamente.

Temperaturas se aproximam de recordes históricos, diz Inmet

Desde o começo da onda de calor que atinge o país, as temperaturas quase superaram as marcas históricas computadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para fugir do calor, que perdura mesmo à noite, os paulistanos têm procurado bares e restaurantes para se refrescar à base de cerveja gelada. De acordo com as estimativas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o consumo de cerveja deve aumentar até 40%.