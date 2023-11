Sete pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de PE após velório

Van que levava 19 pessoas para Araripina bateu na traseira de um caminhão, que transportava madeira, no km 109 da BR 316

Divulgação/PRF Van destruída após bater na traseira de um caminhão



Sete pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR 316, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, quando voltavam de um velório. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma van colidiu na parta de trás de um caminhão que transportava madeira. O veículo transportava 19 pessoas e ficou bastante destruído. Os ocupantes da van são de uma mesma família e voltavam de um velório em Arapiraca, em Alagoas, com destino a Araripina, em Pernambuco. O acidente ocorreu por volta das 4h, no km 109 da rodovia. De acordo com a PRF, pelo menos dez pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ouricuri. O número total de feridos não foi informado. O motorista da van e o passageiro do caminhão não ficaram feridos. Ambos se apresentaram no posto da PRF de Ouricuri. Ainda segundo a corporação, os motoristas da van e do caminhão realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), PM (Polícia Militar) e IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local. A Prefeitura de Araripina lamentou as mortes e afirmou que dará todo o suporte para os familiares das vítimas e aos sobreviventes. “A cidade de Araripina está de luto”, disse o administração municipal.