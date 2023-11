Deputados de SP destinam mais de R$ 27 milhões em emendas para outros Estados – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Cada um dos deputados teve o direito de direcionar cerca de R$32 milhões nesta modalidade de emenda



Deputados federais eleitos pelo Estado de São Paulo destinaram mais de R$27 milhões em emendas parlamentares para outros Estados. O levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo considerou todas as emendas individuais assinadas por deputados paulistas no Orçamento de 2023. Cada um teve o direito de direcionar cerca de R$32 milhões nesta modalidade de emenda. Ao todo, R$ 9,5 milhões já foram liberados pelo governo.

Curador do Memorial do Holocausto pede ação da diplomacia internacional sobre guerra no Oriente Médio

O curador do Museu da Imigração Judaica e Memorial do Holocausto de São Paulo, Marcio Pitliuk, em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News, cobrou ações da diplomacia internacional sobre a Guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo Hamas. Pitliuk, que também é membro da StandWithUs Brasil, disse que a diplomacia precisa agir com olhar para “os dois lados” do conflito, que completou um mês nesta terça-feira com mais de 11 mil mortos, sendo 1.400 em território israelense e mais de 10.000 na Faixa de Gaza.

Mundo chega ao quinto mês consecutivo de recorde de calor

O mundo chegou em outubro ao quinto mês consecutivo de recorde de calor, e os cientistas do observatório europeu Copernicus já preveem que 2023 será o mais quente em 125 mil anos. Os novos dados, que na prática são traduzidos em secas e fomes, incêndios devastadores ou furacões mais intensos, reforçam os alertas dos cientistas antes da reunião de cúpula do clima COP28 da ONU em Dubai.

Queda de energia em SP esquenta debate sobre privatizações

A recente queda de energia em São Paulo trouxe à tona questões envolvendo os papéis dos setores públicos e privado quando o assunto é a privatização de um serviço essencial. Recentemente, parlamentares contrários à proposta utilizaram o apagão da última sexta-feira para reiterar o posicionamento contra a privatização da Sabesp. A venda da companhia é uma das principais bandeiras do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), que pretende ver o projeto aprovado ainda neste ano.