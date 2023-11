Liga dos Campeões: Real Madrid avança ao mata-mata com show de Rodrygo e Vini Júnior; veja resultados da rodada

Brasileiros brilharam na vitória sobre o Braga; Bayern de Munique, Real Sociedad e Inter de Milão também se classificaram às oitavas de final

EFE/Kiko Huesca Rodrygo marcou na vitória do Real Madrid sobre o Braga



O Real Madrid se classificou às oitavas de final da Liga dos Campeões. Na tarde desta quarta-feira, 8, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti ganhou do Braga por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, e avançou ao mata-mata com duas rodadas de antecedência. Os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior balançaram as redes uma vez cada, enquanto Brahim Díaz anotou o outro gol. Com o resultado, os madrilenos vão aos 12 pontos, seguem com 100% de aproveitamento e permanecem na liderança do Grupo C. Napoli (7), Braga (3) e Union Berlin (1) brigam pela outra vaga. Quem também se classificou foi o Bayern de Munique, que ganhou do Galatasaray por 2 a 1, na Allianz Arena, em jogo pelo Grupo A. Com o resultado, o Gigante da Baviera também emplacou o quarto triunfo seguido e garantiu matematicamente sua passagem. Copenhague (4), Galatasaray (3) e Manchester United (3) lutam pelo segundo lugar. Por fim, na chave D, Real Sociedad e Inter de Milão também avançaram com antecedência ao bater Benfica e RB Salzburg, respectivamente. Veja os resultados da rodada e a classificação da Champions.

Grupo A

Bayern de Munique 2 x 1 Galatasaray

Copenhague 4 x 3 Manchester United

Tabela de classificação:

Bayern de Munique – 12 pontos Copenhague – 4 pontos Galatasaray – 4 pontos Manchester United – 3 pontos

Grupo B

Arsenal 2 x 0 Sevilla

PSV 1 x 0 Lens

Tabela de classificação:

Arsenal – 9 pontos PSV – 5 pontos Lens – 5 pontos Sevilla – 2 pontos

Grupo C

Napoli 1 x 1 Union Berlin

Real Madrid 3 x 0 Braga

Tabela de classificação:

Real Madrid – 12 pontos Napoli – 7 pontos Braga – 3 pontos Union Berlin – 1 ponto

Grupo D

Real Sociedad 3 x 1 Benfica

RB Salzburg 0 x 1 Inter de Milão

Tabela de classificação:

Real Sociedad – 10 pontos Inter de Milão – 10 pontos RB Salzburg – 3 pontos Benfica – 0 ponto

Grupo E

Atlético de Madrid 6 x 0 Celtic

Lazio 1 x 0 Feyernoord

Tabela de classificação:

Atlético de Madrid – 8 pontos Lazio – 7 pontos Feyernoord – 6 pontos Celtic – ponto

Grupo F

Borussia Dortmund 2 x 0 Newcastle

Milan 2 x 1 PSG

Tabela de classificação:

Borussia Dortmund – 7 pontos PSG – 6 pontos Milan – 5 pontos Newcastle – 4 pontos

Grupo G

Manchester City 3 x 0 Young Boys

Estrela Vermelha 1 x 2 RB Leipzig

Tabela de classificação:

Manchester City – 12 pontos RB Leipzig – 9 pontos Estrela Vermelha – 1 ponto Young Boys – 1 ponto

Grupo H

Shakhtar Donetsk 1 x 0 Barcelona

Porto 2 x 0 Royal Antwerp

Tabela de classificação: