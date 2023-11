Desemprego diminui em apenas três Estados no terceiro trimestre – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Arquivo/Agência Brasil Desemprego apresentou redução significativa, segundo o IBGE



A taxa de desemprego apresentou uma redução significativa no terceiro trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, elas diminuíram em São Paulo, Maranhão e Acre. Nas demais unidades da federação, permaneceram estáveis.

Lollapalooza anuncia divisão de atrações para os três dias de festival

O festival Lollapalooza anunciou a divisão das atrações da edição de 2024. O evento acontece dia 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos. O Blink-182 se apresenta na sexta-feira, DJ Diplo é o destaque do dia para o gênero de eletrônica. No sábado, Paramore e a tradicional banda Titãs também se apresentam para o último show da turnê. No domingo, a cantora SZA e o cantor Sam Smith, dono de grandes sucessos, se apresentam no último dia do festival.

Eduardo Paes diz que morte de jovem perto do Engenhão não está relacionada a show de Taylor

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se posicionou sobre a morte do jovem que faleceu no entorno do Estádio do Engenhão. Após páginas de fofocas dizerem que o corpo seria de um jovem fã de Taylor Swift. Paes negou que a morte esteja relacionada ao show da americana, mas não informou se a pessoa estava no evento ou de fato era fã de Taylor Swift.

Brasil perde para a Argentina em pleno Maracanã

A seleção brasileira voltou a decepcionar, ao ser derrotada pela Argentina, em pleno Maracanã. O Brasil demonstrou nervosismo nos minutos iniciais e cometeu um excesso no número de faltas. Mesmo sem grande inspiração de Lionel Messi, seus companheiros conseguiram um gol através de uma cobrança de escanteio, com o zagueiro Nicolás Otamendi.