Integrantes de banda americana trocam socos no palco durante show na Austrália; veja vídeo

Membro do grupo Brian Jonestown Massacre arremessou uma guitarra durante discussão com o vocalista Anton Newcombe

Reprodução/Twitter/@edukatorteco Brian Jonestown Massacre é uma banda de rock psicodélico dos Estados Unidos



Integrantes da Brian Jonestown Massacre, banda americana de rock psicodélico, trocaram socos durante show na Austrália. Tudo começou quando um guitarrista saiu de sua posição no palco para confrontar o vocalista Anton Newcombe. Em seguida, ambos começaram a se estapear, quando o musicista tenta arremessar sua guitarra, mas o instrumento cai no chão. Os dois caem e levam a briga para o chão, com inúmeros socos. A equipe da banda tenta reagir enquanto outros instrumentos são derrubados pelo palco e outro membro cai ao fundo. O espetáculo, que estava no início, foi encerrado e a banda deixou o palco. Anton Newcombe fundou a banda em 1988 e compõe as músicas por conta própria. Quando sai em turnê, contrata músicos para tocarem ao vivo. Os fãs, no entanto, admitem nas redes sociais que Newcombe é uma pessoa de “temperamento difícil”. O grupo Brian Jonestown Massacre tem mais de oito ex-integrantes.