Djavan e Djonga são confirmados em festival no Rio – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/INstagram/@djongador O rapper Djonga vai cantar no festival Queremos



O festival Queremos anunciou nesta quinta-feira a lista de atrações para esta edição que vai acontecer dia 13 de abril, na Marina da Glória no Rio de Janeiro. O cantor Djavan e o rapper Djonga são as principais atrações.

Rio de Janeiro registra sensação térmica de 53ºC

A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira a segunda maior sensação térmica do verão, 53,4ºC, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Assim como no dia mais quente da estação, Guaratiba, na zona oeste, foi o bairro com a maior sensação térmica.

Google anuncia demissão em massa

Buscando reduzir custos, a Alphabet, dona do Google, anunciou na noite desta quarta-feira a demissão de centenas de funcionários em diversas áreas no mundo todo. O Google disse que ainda vai desligar “centenas de pessoas” em sua unidade de assistente de voz.

Seriado “Sr. e Sra. Smith” já tem trailer

A Amazon Prime Video divulgou o trailer de “Sr. e Sra. Smith”, série inspirada no filme de 2005, que chega ao streaming dia 2 de fevereiro.