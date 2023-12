Documentário sobre disco de Michael Jackson chega ao streaming – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

UKE FRAZZA / AFP 'Thriller 40' está disponível no serviço de streaming 'Paramount+'



O documentário “Thriller 40”, sobre o famoso disco do cantor Michael Jackson, chegou ao serviço de streaming Paramount+. Na obra, é retratado como o disco foi criado, trazendo imagens exclusivas.

Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas deve ser retomado em 2024 no STF

O julgamento da descriminalização do porte de drogas, que corre no Supremo Tribunal Federal, deve ser retomado no início de 2024. A definição ocorre após a devolução automática de uma vista do processo, após passado o prazo de 90 dias do recurso de análise solicitado pelo ministro André Mendonça.

Explosão de bomba nas Filipinas mata ao menos quatro pessoas

Ao menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo, após a explosão de uma bomba, durante uma missa católica em uma universidade no sul das Filipinas. A explosão, reivindicada pelo Estado Islâmico (EI), ocorreu pela manhã, durante uma missa no ginásio da Universidade Estatal de Mindanao, em Marawi, a maior cidade muçulmana do país.

CCXP exibe primeiro teaser de filme sobre Chico Bento

Durante a CCXP 2023, foi divulgado o primeiro teaser do filme live-action sobre o Chico Bento, famoso personagem de Maurício de Sousa. “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” será mais um longa da Mauricio de Sousa Produções. O filme ainda não tem data de lançamento.