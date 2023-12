Leila Pereira manda indireta para torcedores após Palmeiras se tornar virtual campeão: ‘Estão mais calmos?’

Presidente do time paulista viveu atritos com a torcida durante o ano e foi alvo de críticas, manifestações e atos de vandalismo contra suas empresas

Reprodução/Palmeiras Leila Pereira concedeu entrevista coletiva antes de Palmeiras x Chelsea



Após a vitória do Palmeiras, no domingo, 3, que praticamento colocou o time de Abel Ferreira como campeão do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo, a presidente do time paulista, Leila Pereira, que foi alvo de protestos da torcida durante o ano, principalmente após a eliminação da equipe da Copa do Brasil e na Copa Libertadores, usou as redes sociais para mandar uma indireta aos torcedores. “Estão mais calmos?”, escreveu em sua conta no X (antigo Twitter). Essa não foi a primeira vez que Leila fez esta publicação provocativa. Em agosto, quando o Palmeiras derrotou o Atlético-MG e se classificou para as quarta da Libertadores, ela também havia se manifestado nas redes sociais. Na ocasião ela estava sendo alvo de críticas, junto ao Anderson Barros, diretor de futebol, estavam sendo alvo de críticas porque a janela foi fechada e eles não fizeram grandes contratações.

Mesmo em meio a pressão da torcida e aos atos de vandalismo contra a Crefisa e a FAM, duas de suas empresa, serem realizados por torcedores do Palmeiras, Leila se manteve firme em sua decisão e justificou a falta de reforços. “No meio do ano tentamos sim, mas os atletas que foram escolhidos pela nossa comissão técnica não quiseram vir jogar no Brasil. É muito difícil morar aqui, a insegurança do nosso país, dos nossos clubes, causam verdadeira repulsa. O próprio Abel na última coletiva dele falou isso, que tivemos que liberar alguns atletas no meio do ano por causa disso. Eu entro nas negociações quando não está andando na velocidade que eu penso, eu mesmo ligo, falo com o atleta, falo com o empresário, e essa é a dificuldade que nós temos”, explicou, e ressaltou que não iria contratar jogadores mais velhos, priorizando dar oportunidades para os meninos revelados nas categorias de base.

Dando um motivo a mais para o descontentamento dos torcedores, Leila chamou a torcida organizada de “câncer do futebol brasileiro”. A relação entre diretoria e torcedores foi melhorando conforte o Palmeiras reduzia a vantagem do Botafogo na competição, que até então ocupava a primeira posição e chegava a ser apontado como o campeão. Agora com o time comandado por Abel Ferreira próximo de erguer mais um título, que se for concretizado será o sexto de Leila Pereira à frente do clube, a presidente voltou a ironizar a situação nas redes sociais. Apesar de ainda não ser matematicamente campeão, porque Atlético-MG, na segundo posição, e Flamengo, na terceira, podem se igualar na pontuação com o Palmeiras, desde que ele perca a partida. Porém, com saldo de gols a seu favor, mesmo com uma derrota palmeirense, os outros dois times que ainda luta pelo time do Brasileirão, vão precisar golear seus adversários para tomar a liderança e o campeonato do Palmeiras.