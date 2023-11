Enel diz que restabeleceu energia a quase todos os clientes em São Paulo – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 2,1 milhões de clientes foram afetados pela falta de luz



A concessionária Enel informou nesta quinta-feira que o fornecimento de energia já foi restabelecido a praticamente todos os clientes impactados na última sexta-feira, quando fortes chuvas atingiram o Estado de São Paulo e cerca de 2,1 milhões de clientes foram afetados pela falta de luz. De acordo com a companhia, técnicos atuam desde a madrugada “em uma ocorrência complexa”, que envolve árvores e a substituição de postes em Cotia e Embu das Artes, para restabelecer a energia a cerca de 1.300 clientes ainda afetados.

Brasileiro em Gaza faz desabafo nas redes sociais

Hasan Rabee, um dos 34 brasileiros que aguardam para deixar a Faixa de Gaza, fez um desabafo nas redes sociais sobre a demora para cruzar a fronteira, dizendo estar cansado e não saber quando a fronteira vai abrir novamente. Rabaee relatou que só aliados de Israel estão saindo.

Vizinho acusado de planejar assalto aos pais de Bruna Biancardi tem prisão preventiva decretada

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Eduardo Seganfredo Vasconcelos, vizinho da influenciadora Bruna Biancardi. O jovem de 19 anos foi preso em flagrante na terça-feira, suspeito de ser o autor do assalto à casa da influenciadora, em Cotia, na Grande São Paulo. A determinação ocorreu após audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira.

Galípolo diz que redução da taxa de juros sinaliza resiliência da economia

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, comemorou as reduções consecutivas dos juros e sinalizou força e resiliência da economia brasileira diante das decisões do cenário internacional.