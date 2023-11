Roberto Justus anuncia fim de tratamento contra câncer após um ano: ‘Dia especial’

Empresário estava tratando de um problema na bexiga; filhos comemoram recuperação

Reprodução/YouTube/bagaceirachique Roberto Justus anunciou que encerrou seu tratamento contra um câncer na bexiga



Roberto Justus utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 8, para anunciar que está encerrando o tratamento contra um câncer na bexiga. Em publicação feita no Instagram, o empresário comemorou a notícia e exibiu uma foto de sua família. “Hoje foi um dia muito especial. Um ano depois, fiz meu último tratamento preventivo de imunoterapia. Agora, resta acompanhar de perto por mais alguns anos para ter certeza de que estarei 100% curado”, comentou Justus. Fruto do relacionamento de Roberto e Ticiane Pinheiro, Rafa homenageou o pai. “Ontem foi dia de comemorar mais uma conquista da sua vida, a última sessão da imunoterapia. Muito orgulho da sua determinação, garra e coragem”, escreveu no Instagram. Já Fabiana Justus, outra filha do empresário, também homenageou o pai na rede social. “Muito orgulho de você, da sua determinação e garra em tudo que faz. Hoje terminou seu tratamento e eu não poderia estar mais feliz! Vamos comemorar a vida”, declarou.

