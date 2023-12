Eric Clapton anuncia série de shows no Brasil; veja preços e datas

Cantor se apresenta em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo durante o mês de setembro do próximo ano

Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Eric Clapton vem ao Brasil em setembro de 2024



O cantor Eric Clapton confirmou três shows no Brasil em 2024. O britânico chega ao país em setembro do próximo ano, acompanhado de Gary Clark Jr. como ato de abertura. As apresentações acontecem nos dias 24 de setembro, em Curitiba, na Arena da Baixada; 26 de setembro, no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena; e, por fim, em São Paulo, no Allianz Parque. Os ingressos serão vendidos na plataforma Livepass. Clientes com cartão Santander têm acesso a pré-venda exclusiva a partir do dia 11 de dezembro, com parcelas de até 6x. O público geral pode adquirir ingressos a partir do dia 13 de dezembro, com parcelamento em até 3x. Menores de 16 anos poderão entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Esta será a primeira vinda do cantor no país em treze anos. Os ingressos variam entre R$ 215 e R$ 1500. Veja a seguir os preços por cidade:

São Paulo:

Cadeira Superior – R$ 430 (inteira) | R$ 215 (meia-entrada)

Cadeira N1 Lateral – R$ 830 (inteira) | R$ 415 (meia-entrada)

Cadeira N1 Central – R$ 730 (inteira) | R$ 365 (meia-entrada)

Pista – R$ 620 (inteira) | R$ 310 (meia-entrada)

Pista Premium – R$ 1.200 (inteira) | R$ 600 (meia-entrada)

Rio de Janeiro:

Cadeira Superior – R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

Camarote Central – R$ 1.300 (inteira) | R$ 650 (meia-entrada)

Camarote Lateral – R$ 1.500 (inteira) | R$ 750 (meia-entrada)

Cadeira N1 Central – R$ 630 (inteira) | R$ 340 (meia-entrada)

Cadeira N1 Lateral – R$ 760 (inteira) | R$ 380 (meia-entrada)

Pista – R$ 560 (inteira) | R$ 280 (meia-entrada)

Pista Premium – R$ 1.250 (inteira) | R$ 625 (meia-entrada)

Curitiba:

Camarote – 1200

VIP (Cadeira Lateral) – R$ 1.200 (inteira) | R$ 600 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$ 450 (inteira) | R$ 225 (meia-entrada)

Cadeira Inferior – R$ 850 (inteira) | R$ 425 (meia-entrada)

Pista Premium – R$ 950 (inteira) | R$ 475 (meia-entrada)